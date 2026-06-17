人気ロックバンド「ＯＮＥＯＫＲＯＣＫ」のボーカル・Ｔａｋａが１７日までに自身のインスタグラムを更新。１６日（日本時間１７日）にドジャースタジアムで行った始球式を振り返った。「まさか自分がＤｏｄｇｅｒＳｔａｄｉｕｍで始球式をする日が来るとは」と書き出し、投球する姿やプライベートでも親交が深いという山本由伸投手との２ショットなどユニホーム姿の写真を複数アップ。「本当に光栄でした。そして始球式を