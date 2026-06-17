グローバルボーイズグループ・JO1の川尻蓮が、7月10日発売のビューティ＆ファッション誌『CYAN MAN（シアン マン）』8月号（カエルム）のWカバーを飾る。【別カット】色気ほとばしる視線…美しいJO1・川尻蓮同誌初登場となる今回は「川尻蓮、大人の夏休み。」をテーマに、W表紙のほか、中面22ページという大ボリュームで届ける。川尻は「帰省」「避暑」「夜遊び」「仲間とのひととき」という大人の夏休み4シチュエーションに