2026/6/5〜6/11のYouTubeチャートTOP100の週間総視聴回数は前週比7.9％減、TOP100の初登場作は14作（前週18作）となった。【画像】YouTubeチャート週間TOP11〜30一覧1位（前週1位）はサカナクション「夜の踊り子」（466.8万回）。2012年リリースの楽曲だが、インドネシアの伝統的なボートレース「パチュ・ジャルール」で船首に立って踊る少年の映像と同曲を合わせた、韓国発のショート動画がネットミーム化し、TikTokやYouTube