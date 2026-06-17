マッチングアプリで知り合った客に高額な飲食代を不正に取り立てたなどとして、少女ら4人が逮捕されました。【映像】連行される沓澤大樹容疑者16歳の少女と沓澤大樹容疑者（31）ら4人は2月、飲食店を装った東京・新宿区のレンタルルームに20代の男性を誘って高額な飲食代を不正に取り立てたうえ、店への損害賠償金としておよそ50万円をだまし取った疑いがもたれています。警視庁によりますと、少女が客を装って、マッチング