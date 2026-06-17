歌手・倖田來未さんが6月16日、自身のインスタグラムを更新。前日の投稿で長男に髪を切ってもらっていた、新しいヘアスタイルを公開しました。【写真を見る】【 倖田來未 】長男がカットした “新ヘアスタイル” 披露「今の髪の毛こんな感じなりましたー！笑笑こんな短いの久々すぎて、どー扱えば良いか分からず、、」倖田さんは、ピンク色に染めた髪を七三に分け、肩に当たらない程度にまで後ろ髪をカットしたボブヘアの画