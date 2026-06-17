俳優の本田響矢が、7月10日発売のビューティ＆ファッション誌『CYAN MAN（シアン マン）』8月号（カエルム）特別版のWカバーを飾る。【別カット】色気だだもれ！ブラックコーデの本田響矢今回は「夏の光」をテーマにW表紙のほか、中面18ページにわたってビジュアルを披露する。日の出後のさわやかな空、湿度が徐々に混ざる朝の空気、うだるような午後の日差し、黄昏（たそがれ）時のマジックアワーなど、時間帯によって色や