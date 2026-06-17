前言を披歴するのは本意ではないが、お手すきの折にでも本コラムの4月5日掲載の記事を読み返していただければ幸いである。タイトルは、「イランはアメリカに「勝たないで勝つ」のか相手を疲弊させ“割に合わない戦争”にする戦略歴史と思想も背景に」だった。自らが生き残るためのイランの仕組み当時はまだ、アメリカとイスラエルによる対イラン戦争が始まったばかりで、戦局の先行きを予想できる状況ではなかった。筆者はその