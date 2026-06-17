俳優の志田未来さんが16日、自身のインスタグラムを更新。あまりにも怪しすぎる格好に、ネットでは大きな反響となりました。【写真を見る】【志田未来】完全防備のディズニーコーデが“夢の戦士”すぎると話題「JOJOに出てきそう」「複眼クモ女!?」志田さんは、「少し前ですが、、誕生日に毎年恒例！妹がディズニーに招待してくれました」と報告。5月10日の誕生日当日にディズニーに遊びに行ったことを明かしました。続けて、「日