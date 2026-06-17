きょう未明、東京・葛飾区の宝石店に複数人が侵入しました。宝石などを盗んで逃走したということで、警視庁が行方を追っています。【映像】割られた宝石店のガラス（現場の様子）午前1時半ごろ、東京都葛飾区高砂の宝石店で「強盗です」と店の関係者から110番通報がありました。捜査関係者などによりますと、男とみられる複数人が店の窓ガラスを割って侵入し、商品を盗んで逃走したということです。店の関係者「ガチャって大