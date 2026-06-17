人生後半にあなたが迎える様々な分岐点。そんな分岐点には、正しい知識とその理解が不可欠です。50代からの人生後半を豊かで穏やかに過ごすための、お金や健康にまつわる手続きや知っておきたいことをまとめた曽根恵子さん監修の『知らないと損をする！【図解】人生後半の手続きがすべてわかる本』（扶桑社）から、誰もが気になる退職後のお金の話について一部抜粋・再編集して紹介する。退職金の3種類の受け取り方とメリット・デ