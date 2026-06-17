厚生労働省は17日、アスベスト（石綿）による疾病で2025年度に労災認定されたのは、速報値で1394件だったと発表した。前年度よりも183件増えた。厚労省によると、疾病別では、中皮腫702件、肺がん530件、びまん性胸膜肥厚88件、石綿肺50件、良性石綿胸水24件。業種別では建設業が最多の927件、次いで製造業333件だった。特別遺族給付金の支給決定は133件で、前年度比で105件減少した。特別遺族給付金は、労災補償を受けずに