アメリカの司法省は、トランプ大統領が参加したホワイトハウスでの格闘技イベントを狙って、ドローン攻撃などを計画した疑いで5人を訴追したと発表しました。【映像】容疑者らの証拠品＆“計画”メッセージ（複数カット）司法省によりますと、5人は爆発物を乗せたドローンを会場周辺で爆発させ、避難した要人を狙撃するほか、ホワイトハウスにゲートから突入する計画を立てていたということです。アメリカメディアによります