ラグビー・リーグワン1部で初優勝を飾った神戸は17日、来季から南アフリカ代表SH/WTBグラント・ウィリアムズ（29）と元ニュージーランド代表CTB/WTBジョージ・ブリッジ（31）が加入すると発表した。現南アフリカ代表で28キャップを誇るウィリアムズは23年W杯の優勝メンバー。ブリッジは18〜21年にオールブラックスに名を連ねた。神戸は今季限りでニュージーランド代表No・8サベアと同代表CTBレイナートブラウンが退団した。