SNSで知り合った女性が18歳未満と知りながら、みだらな行為をしその様子をスマートフォンで撮影したとして17日、小学校教諭の男（28）が逮捕されました。県青少年健全育成条例違反、児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕されたのは新潟市秋葉区に住む小学校教諭の男（28）です。警察によりますと男は、ことし1月上旬、SNSで知り合った県内に住む10代後半の女性が18歳未満と知りながら、新潟市内のホテルでみだらな行為をしたう