小笠原は2年ぶりの日本球界復帰となる(C)Getty Images巨人は6月17日、ナショナルズ傘下2Aに所属する小笠原慎之介と契約合意に達したことを球団公式HP含め、正式に発表した。小笠原は東海大相模高から2015年ドラフト1位で中日に入団。9季プレーし、24年オフにポスティングシステムを利用し、米メジャー、ナショナルズに移籍。【動画】このパワーを見よ！今季1軍初打席で豪快アーチを放ったリチャードナショナルズでは1年目の