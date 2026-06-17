テレビ東京は17日までに、公式サイトを更新。4日に行われた同局の定例会見の内容を掲載した。元サッカー日本代表でタレントの前園真聖（52）がロケ中に負傷した『バスVS鉄道乗り継ぎ対決旅』の当該回について放送を見合わせることを決定したと明らかにした。【写真】ベッドの上で笑顔…ロケで全治半年の負傷した前園真聖公式サイトによると、吉次弘志社長は「ロケにおいて、前園真聖さんに怪我をさせてしまいましたことを、大