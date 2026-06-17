放送作家の野々村友紀子氏（51）が16日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（火曜深夜1・59）に出演。NSC同期芸人との大げんかについて語った。NSC大阪校11期生の同期でMCのケンドーコバヤシから「野々村とはこの間大げんかした以来やね」と話題を振られ「野々村は全然乙女じゃないですよ」と指摘された野々村氏。「前もそういうことでケンカしたやんな」と語りだした。「北海道の夜に大げんかして」と前置き。「一緒に仕事