今年5月、女性に抱きつき、胸を触った疑いで逮捕された男性(21)を、熊本地検は不起訴処分としました。17日付けで不起訴処分となったのは、熊本市中央区の21歳の男性です。男性は、今年5月5日、熊本市中央区子飼本町の路上で、20代の女子大学生に抱きつき胸を触ったとして、不同意わいせつの疑いで逮捕されていました。男性は、逮捕時に容疑を認めていました。熊本地検は、不起訴の理由について「刑事訴訟法で明らかにできない」と