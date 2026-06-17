記者会見する中国の王毅外相＝17日、北京（共同）【北京共同】中国政府は17日、外交に関する白書を公表し「軍国主義の復活」が世界の安全保障上の脅威となっていると主張した。防衛力強化を図る高市政権が念頭にあるとみられる。王毅外相は記者会見で、中国は国連を中心とした戦後の国際秩序を守るとし、新興・途上国「グローバルサウス」の発展を支援すると訴えた。白書は「公正で合理的なグローバルガバナンス」をテーマに、