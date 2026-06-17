愛知県田原市の渥美運動公園内に整備された「渥美あじさいの森」＝6日愛知県田原市の渥美運動公園内に観光施設「渥美あじさいの森」がオープンした。出荷量日本一のアジサイをアピールしようと、同市の住民有志が整備に取り組み、15年越しの悲願を実現した。伊勢湾の湾口に浮かぶ神島（三重県鳥羽市）などを望む約1万2千平方メートルの小高い敷地には、約100種類6千株に上る色とりどりの花々が広がる。愛知県の渥美半島は年間