２５年３月末でフジテレビを退社した永島優美アナウンサーが、サッカー日本代表の森保一監督のメモを凝視する姿を公開。ファンは騒然としている。永島アナは１７日までに自身のインスタグラムを更新。「どんな時も常に声を出して、全員で闘う姿に胸が熱くなる森保ジャパンの姿に、今朝もたくさん勇気をもらいました応援しています！！」とつづり、渋谷・宮下パークで展示されている森保監督の等身大フィギュアと撮影した２