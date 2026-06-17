【シドニー共同】オーストラリアで液化天然ガス施設を操業する日本の資源開発大手INPEX現地法人幹部は17日、現地の労働組合との交渉で大筋合意し、ストが終結したと明らかにした。停止していたLNGの積み出し作業を再開した。