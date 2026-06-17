プロ野球・広島は17日、斉藤優汰投手と林晃汰選手の登録を抹消しました。斉藤投手は16日に今季初の1軍昇格を果たし、同日の日本ハム戦で先発。5回1失点もチームは無得点で敗戦投手となりました。防御率は1.80となっています。林選手は10日今季2度目の1軍昇格を果たしましたが、2試合の出場で6打数無安打の成績。ここまで1軍で8試合に出場し、11打数無安打2四球となっています。