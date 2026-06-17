「ちいかわ」や「パペットスンスン」など、SNS発のキャラクターに人気が集まる昨今。TikTokやInstagramでは次々と新しいキャラクターが誕生しているが、いま人気が急上昇しているのが「エアロピクルス」だ。「エアロビクス」と「ピクルス」を掛け合わせた斬新な世界観。独特なキャラクターたちの声やシュールな動き、そして一度聴いたら頭から離れない中毒性抜群の音楽が特徴だ。彼らの動きに合わせた動画がTikTokを中心に大流行し