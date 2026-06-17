【モデルプレス＝2026/06/17】モデルの高垣麗子が6月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの小学生弁当を公開した。【写真】46歳ママモデル「焼き色が最高」おしゃれなホットサンド小学生弁当◆高垣麗子、長女へのホットサンド弁当公開高垣は「＃小学生弁当」のハッシュタグを添え、長女のために作った弁当の写真を投稿。茶色のクッキングシートに乗せた無塩せきのハムとチーズが入ったホットサンドと、別の容器に詰め