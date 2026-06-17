【モデルプレス＝2026/06/17】歌手でタレントの中川翔子が6月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。双子のための離乳食のストックを公開し、話題となっている。【写真】双子出産の41歳タレント「圧巻の量」二合分の大量おかゆストック◆中川翔子、大量おかゆストック披露中川は「おかゆストック二合分大量にできた」とコメントを添え、写真を投稿。小分けの冷凍保存用トレーに入れた2合分だという大量のおかゆを披露した。◆