【モデルプレス＝2026/06/17】タレントの熊田曜子が6月15日、自身のオフィシャルブログを更新。手作りの夕食を公開し、反響を呼んでいる。【写真】43歳美人タレント「ボリュームすごい」子供達が収穫したじゃがいも使ったポテチ◆熊田曜子、手作りのポテトチップスや揚げ餃子など豪華夕飯披露熊田は「おうちごはん」とつづり、夕飯メニューを披露。「週末、子供達が収穫してくれたじゃがいもを スライスして 手作りポテトチップス