故バービィー・スーさんが、“本当の星”となった。6月15日（現地時間）、香港メディアの『星島日報』によると、香港の天文学者、楊光宇氏が発見した小惑星に、「徐熙媛（バービィー・スー）」の名称が正式に付与されたという。【写真】日本で急逝、バービィー・スーさん生前最後の姿報道によると、国際天文学界の公式機関が最近発表した「小天体命名作業部会」の公示で、第208663号小惑星が「徐熙媛（英語名：Xuxiyuan）」と正式