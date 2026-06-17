【モデルプレス＝2026/06/17】タレントの川崎希が6月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。おさがりのTシャツを着た次女の姿を公開した。【写真】38歳元AKB3児のママタレ「まつげが長くてびっくり」お下がりのパンケーキTシャツ着ている次女の寝顔◆川崎希、パンケーキTシャツで眠る次女川崎は「グーちゃんのパンケーキTシャツはsisterのおさがりなの」と明かし、長女のおさがりだという胸に大きくパンケーキのデザインがあし