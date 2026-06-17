西武が2026年6月16日の阪神戦（甲子園）で1−0でと完封勝利を飾り、交流戦初優勝を飾った。桑原将志が5回1死二塁の好機で先制の中前適時打を放つと、先発の武内夏暉が6回3安打無失点10奪三振の快投。7回以降はウィンゲンター、篠原響、甲斐野央の継投策で逃げ切った。堅い守備が光る「抜けたと思った打球が内外野で好捕される」交流戦は14勝3敗1分、歴代最高勝率.824。ソフトバンク、日本ハムと熾烈な争いを制し、交流戦がスタート