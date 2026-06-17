大森雅夫市長に要望書を手渡す経済団体岡山市役所 中東情勢の影響を受ける中小企業への支援を求めて、岡山商工会議所などの経済団体が17日、岡山市の大森雅夫市長に要望書を手渡しました。 要望書では、ナフサ由来のプラスチック製品や建築関連の資材などで納期の遅れが出ていることが売掛金の回収の遅れにつながっているとしています。 このままの状態が続けば、支払いなどに必要な資金が一時的に不足し、帳簿