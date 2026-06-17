丸亀警察署 香川県丸亀市の商業施設で下半身を露出し、少女(9)に触らせようとしたとして、香川県多度津町の無職の男(44)が17日、不同意わいせつ未遂の疑いで逮捕されました。 丸亀警察署によりますと、男は2026年5月24日午前10時半ごろ、丸亀市の商業施設の女子トイレの前で下半身を露出しました。そして女子トイレから出てきた少女に「触って」と言いながら左腕をつかみ、下半身を触らせようとした疑いが持たれています。