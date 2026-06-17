SNSで「当選」を装ったメッセージをきっかけに、山形市の30代女性がおよそ79万円をだまし取られる特殊詐欺事件があり、警察が注意を呼びかけています。警察によりますと、女性は5月下旬、Xに届いた衣類量販店を名乗るアカウントからの「当選」とするメッセージが届き、添付されたURLからLINEにつながり、コンビニを名乗るアカウントのグループに招待されたということです。女性は、衣類量販店とコンビニの共同企