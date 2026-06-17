日本茶や抹茶をテーマにした人気カフェブランド「nana’s green tea」から、店舗で好評を集めている「ほうじ茶ロールケーキ」が公式オンラインストアに登場します。これまで店舗限定で販売されていた人気スイーツを、自宅でも気軽に楽しめるようになりました。さらにオンライン販売開始を記念して、数量限定のお試しセールも実施。香ばしいほうじ茶の魅力が詰まった贅沢なロールケーキ