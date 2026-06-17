飲食料品の消費税減税や給付付き税額控除の制度設計をめぐり、17日の社会保障国民会議の実務者会議に示される、「とりまとめの方向性」の案が判明しました。この案は、実務者会議の議長を務める自民党の小野寺税務調査会長が、17日の会議で「議長案」として示されました。それによりますと、飲食料品の消費税については、税率を来年4月1日から2年間、1％に引き下げたうえで、「中低所得の現役勤労者に手厚く対応する」観点から、消