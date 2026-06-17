J1鹿島は17日、FW師岡柊生（25）がJ1福岡に完全移籍することを発表した。師岡はクラブを通じ「このたび、アントラーズを離れる決断をしました。3年半、このクラブで戦えたことを心から誇りに思います。楽しいことばかりではなく、アキレス腱断裂という大きなケガを経験し、サッカーができない苦しい時間もありました。それでも、チームメート、スタッフ、そしてファン・サポーターの皆さんが支えてくれたからこそ、もう一度ピ