6月16日、名古屋市で行われた映画『免許返納!?』の舞台挨拶の前に、俳優の舘ひろし（76）がサプライズで劇場の売店に登場した。【映像】笑顔で接客をするエプロン姿の舘ひろしエプロン姿で劇場スタッフさながらに、ポップコーンやドリンクを手渡しした舘。感想を聞かれると、次のように明かした。舘「もう少しパカパカあげられるのかと思ったら、結構時間がかかり、思ったイメージと違っていた。もっと忙しくやるのかなと思っ