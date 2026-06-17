盗撮被害の示談金30万円を依頼者の女性に渡さず横領したとして、元弁護士の男が逮捕されました。警視庁によりますと、みせばや総合法律事務所の元代表で、弁護士だった岸本学容疑者は2023年3月、盗撮被害の示談金30万円を依頼者の女性に渡さずに横領した疑いがもたれています。岸本容疑者は、自身の口座に振り込まれた示談金30万円を出金し、住宅ローンの返済などに使っていたとみられています。岸本容疑者は、この女性を含めた11