3月末にMBSを退社したフリーアナウンサーの武川智美（57）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。いとこを交えた3ショットが反響を呼んでいる。今年4月に、出演中のMBSラジオ「それゆけ！メッセンジャー」（土曜前11・30）内で、「いとこが現役の新日本プロレスラー」と明かしていた武川アナ。この日は「初めてプロレス観戦。しかも大阪城ホール」と書き出し、「プロレス好きのあいはらさんに解説してもらいながら贅沢な