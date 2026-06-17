【ワシントン＝栗山紘尚】米司法省は１６日、ホワイトハウス敷地内で１４日に行われた格闘技の試合を観戦する政府高官らの襲撃・殺害を計画したとして、男５人（１９〜３２歳）を殺人を共謀した容疑などで訴追したと発表した。試合はトランプ米大統領の８０歳の誕生日に合わせ、米建国２５０年を祝う行事の一環として開催され、トランプ氏を含む政府高官や多くの観客が会場を訪れていた。発表によると、５人は共謀し、会場や周