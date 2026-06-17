コントユニット、ダウ90000の蓮見翔（29）が16日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（火曜深夜0時30分）に出演。岸田國士戯曲賞を受賞した授賞式の雰囲気を語った。オードリー若林正恭は「蓮見くんは賞がね。そうそうたるメンバーだもんね。歴史上」と受賞を祝福した。蓮見は「宮藤官九郎さんとか、三谷（幸喜）さんとか、唐十郎さんとかも取ってる」と歴代受賞者を紹介した。「70年やってる賞。70年やっててトガり散らかし