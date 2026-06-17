モデルの冨永愛（43）が、生まれたばかりの次男が写る写真を公開し、注目を集めている。【映像】冨永愛のパートナー・山本一賢や子どもたち2004年にパリ在住の日本人男性と結婚し、翌年3月に長男・章胤（あきつぐ）を出産した冨永。しかし、2009年4月に離婚を発表していた。その後、2025年12月にはInstagramで俳優・山本一賢との間に第2子を妊娠したことを報告。2026年5月7日の投稿では「無事、出産できましたことを、ここにご