ヨルダンに勝利し、サポーターの歓声に応えるオーストリアイレブン＝サンフランシスコ（ゲッティ＝共同）オーストリアが苦しみながらも勝ち切った。1―1の後半31分、左CKから相手のオウンゴールで勝ち越し、追加タイムのPKで突き放した。ロングボールを主体とする相手の攻撃に手を焼いたが、終盤は攻め手を封じた。守りに人数を割いたヨルダンは後半5分、カウンターからオルワンのゴールで一度は追い付いたが、及ばなかった。（