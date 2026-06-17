元大阪市長で弁護士の橋下徹氏が１７日、フジ・カンテレ系「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」で、ついに死亡事故も起きてしまった電動キックボードについて「マイナンバーとひも付けるべき」との持論を語った。番組では利用者が増えている電動キックボードについて特集。便利なことから急速に広がっているが、一部では交通ルールを守らない危険な乗り方をしているユーザーもおり、ついに死亡事故が起きたことも紹介した。橋下氏