シンガーソングライターのナオト・インティライミ（46）が17日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）にゲスト出演。今月13日に体調不良のため予定していた新潟公演を延期したことについて改めて謝罪した。5日に全国ツアー「ナオト・インティライミ LIVE TOUR 2026」をスタートし、13日には新潟市・新潟テルサで公演する予定だったが、開演の約6時間前に延期を発表。体調不良のため「お客様にご満足い