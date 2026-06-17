タレント重盛さと美（37）が17日までに自身のインスタグラムを更新。ヘソ出しショットが反響を呼んでいる。「Forever Young」とだけつづり、タレント礒部希帆とのツーショットを披露。デニムにニットをあわせたコーデを公開した。この投稿にファンからは「サイコーです」「バリかわいい」「なんでそんなに可愛いんですか」「メガネも最高」など多くのコメントが寄せられている。