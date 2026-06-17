ワールドカップ初戦のオランダ戦で貴重な勝ち点1を獲得したサッカー日本代表が、次戦のチュニジア戦への意気込みを語った。【映像】自分の武器を語る鈴木選手オランダ戦を2-2の引き分けで終え、勝ち点1を獲得した日本代表。キャプテンの板倉滉選手（29）は、試合を次のように振り返った。板倉選手「初戦で難しい試合ではあったが、2対2で勝ち点1を取れたというところはポジティブに持って帰っていいのかなと思う」試合後には