コントユニット、ダウ90000の蓮見翔（29）が16日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（火曜深夜0時30分）に出演。岸田國士戯曲賞を受賞した蓮見が授賞式でスベっていたベテラン芸人を明かした。蓮見は「授賞式があって、選考委員も野田秀樹さんとか、本谷有希子さんとかいらっしゃるんですけど、僕ともう一人同時受賞した大石さんって方とみんないたんですけど全員現役でトガり散らかしてるから、空気が重くて重くて。僕は僕