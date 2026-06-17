石炭といえば、多くの人が真っ先に思い浮かべるのは火力発電の燃料だろう。ところが、今や石炭は航空用ジェット燃料へと変わり、ロケットを宇宙へ送り出すこともできるようになった。中国の商業宇宙産業は、2023年には早くも液体運搬ロケットの時代に突入した。その燃料は石炭を原料とする航空ジェット燃料で、中国は世界に先駆けて石炭から航空用ジェット燃料を製造することに成功し、「石炭でロケットが宇宙へ」という夢物語を現