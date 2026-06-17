多彩なパワートレインを用意する新型ミドルSUV仏ルノーは2026年6月12日、国際市場向けに展開しているCセグメントSUV新型「Boreal（ボリアル）」の生産をトルコ・ブルサ工場でも開始し、グローバル展開を加速させると発表しました。ボリアルは、2025年に新しい国際市場向けCセグメントSUVとして世界初公開されたモデルです。第一弾としてブラジルのクリチバ工場で生産が始まり、中南米エリアで先行展開されていましたが、今回新